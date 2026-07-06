NASTAVLJA DOMINACIJU! Televizija Pink skoro trostruko gledanija u odnosu na konkurenciju, IZVANERNA GLEDANOST FINALA PINKOVIH ZVEZDA (VIDEO)

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 25 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 35 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Spektakularno finale Pinkovih zvezda pratilo je 21 odsto ženske publike, 16 odsto ženske publike starosti od 18 do 49 godina, kao i 19 odsto publike iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. Finale Pinkovih zvezda je bilo druga emisija sa najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Milionski auditorijum bio je uz najgledaniju emisiju o poznatima Premijera: Vikend specijal

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio anjgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro bilo je ujbedljivo najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u obilasku radova na brzoj saobraćajnici Osmeh Vojvodine kod Bezdana

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.