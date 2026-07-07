TELEVIZIJA PINK NAJGLEDANIJA I U DANU ZA NAMA: Apsolutni lider u Srbiji prema podacima agencije Nilsen

Televizija Pink je tokom vikenda bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu... među ženskom publikom... među gledaocima sa teritorije Beograda.... i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina, dok je od svih komercijalnih televizijam bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Izbor potrčka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 19 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: Iva Besarabić