DOMINACIJA KOJA NE PRESTAJE: TV Pink najgledanija televizija u Srbiji, rezultati agencije Nilsen potvrdili apsolutni primat!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu.... među gledaocima starosti od 18 do 49 godina…. među gledaocima sa teritorije Beograda.... i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Izbor potrčka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pretres nedelje sa Milanom – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik



Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena



