ZVANIČNO NAJGLEDANIJA: Televizija Pink ponovo ubedljivo ispred konkurencije i u danu za nama!

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od Javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Finalna izbacivanja – 22 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 27 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Premijera – 14 ženskog auditorijuma

Ekskluzivno – 14 odsto ženskog auditorijuma

Paparazzo lov – 15 odsto ženskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za domaće medije nakon samita Jugoistočna Evropa-Ukrajina

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: A.A.