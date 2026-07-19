LJUBAV JE IZNAD ZAKONA! Željko Mitrović posetio porodicu sa sedmoro dece: Poklonio im pola miliona, a onda ih iznenadio ponudom koja se ne odbija! (VIDEO)

Težak život na ivici egzistencije, borba za svaki novi dan i briga o sedmoro dece – to je realnost sa kojom se svakodnevno suočavaju Danijela i Marko u čačanskom naselju Trbušani. Ova porodica, koja je korisnik socijalne pomoći, bori se sa nedaćama koje život nosi, a uslovi u kojima njihovi mališani odrastaju daleko su od onih kakve zaslužuju. Međutim, dolaskom Željka Mitrovića u njihov dom, tuga je na trenutak zamenjena suzama radosnicama i verom u bolje sutra.

Magija u domu velike porodice

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović odlučio je da ovoj porodici pruži vetar u leđa. Uz novčanu pomoć od pola miliona dinara i brojne poklone za mališane, Mitrović je pokazao da empatija nema granice.

Tokom razgovora, saznalo se da roditelji Danijela i Marko žive u vanbračnoj zajednici, a Mitrović je, nakon što ih je upoznao, doneo odluku koja je sve raznežila:

– Vidim da se borite za sedmoro mališana. Ja ću da finansiram svadbu, da ozakonite vašu veću ljubav. Sedmoro dece imate, to je najbolji dokaz ljubavi. Ipak, posle sedmoro dece, ja vidim prirodan tok da se to ozakoni nekim bračnim zavetom – poručio je Mitrović, dodavši da je tu za njih šta god im zatreba.

"Život nije imati, već razumeti i voleti"

Željko Mitrović se nakon posete oglasio i na svom Instagram nalogu, gde je podelio snažnu poruku o suštini ljudskog postojanja i važnosti pomaganja drugima:

"LJUBAAAAAV…… postoji li nešto značajnije i veće od topline i ljubavi koju isijava ova porodica sa sedmoro mališana! Otac Marko je zapravo skroz u pravu! Ljubav je iznad zakona, a stvarni život važniji od svake administracije! Možda ćete kupiti automobil od sto hiljada evra. Možda veliki stan u centru grada. Možda ćete započeti posao sa strancima i živeti bolje nego ikada. Možda ćete postati profesor na univerzitetu. Možda ćete dobiti sjajnu priliku za privatni biznis. Dobiti nagradu, objaviti knjigu. Postati direktor. Ili upoznati ljude koji vam pomažu da se lansirate.

I ništa od toga nije loše. Naprotiv. Svako priželjkuje bar deo toga.

Pitanje, međutim, nije šta ste dobili!!! Pitanje je da li ste bili živi u životu! U ovom kratkom vremenskom bljesku, koji zovemo ljudskim životom u kome bi trebalo da su deca radoznala, obrazovanje cenjeno, čast vrednija od privilegije, a odgovornost važnija od funkcije. Sve ovo je ponekad tako a poneked i ne! Učinite svakog dana malo dobro delo, odnesite čašu vode nekom kome je potrebna i videćete kako sve odjednom dobija smisao! Zapravo tek tada počnete da živite život, a život svakako nije imati, već razumeti i beskompromisno voleti! I nikad ne zaboravite, SVE SE MOŽE IZGUBITI ALI NIKAKO NE SMEMO DOPUSTITI DA IZGUBIMO RAZUM I SRCE! Živeli dragi moji! - napisao je Mitrović u opisu videa koji je podelio na Instagramu.

Za Danijelu i Marka, ovaj susret predstavlja ogromno olakšanje, a za njihovu decu ovo je početak bezbrižnijeg detinjstva i dokaz da u teškim vremenima ipak postoje ljudi spremni da pruže ruku podrške.

Autor: D.S.