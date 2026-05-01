HUMANITARNI KARAVAN SE NASTAVLJA! Željko Mitrović još jednom pokazao koliko veliko srce ima - U rodnim Lučanima obradovao porodicu Alempijević sa šestoro dece! (VIDEO)

Život su dani koje pamtimo, a ne dani koji su prošli. Zahvaljujući vlasniku Pink Media Grupe, čak 250 porodica u regionu zauvek će pamtiti humanitana dela Željka Mitrovića koji sa suprugom Milicom nastavlja da pruža pomoć najugroženijima.

Obilazeći rodni kraj svojih predaka, Željko je u selu Lisice, u opštini Lučani, obradovao porodicu Alempijević sa šestro dece.

Tom prilikom Mitrović je deci doneo poklone, kao i finansijsku pomoć za celu porodicu.

- Ti si majka heroj sa šestoro dece iz mojih omiljenih Lučana. Ovde imaš pola miliona da ti ovaj život učini lakšim - rekao je Mitrović.

Mitrović je na svom Instagram profilu napisao:

Život nisu dani koji su prošli, život su dani koje pamtimo! Ako još te dane obojimo solidarnošću, možda ovaj svet i učinimo malo boljim mestom za život, pre svega za ove divne mališane! Svaka njihova i mala radost u detinjstvu, učiniće ih boljim ljudima u kasnijem životu!

Željko Mitrović i porodici Alimpijević učinio je život lepšim i boljim, a čovek koji misli o drugima i nesebično im pomaže, svoju misiju velikih dela nastavlja dalje, kako bi promenio lošu životu sreću što većem broju porodica u celom regionu.

Autor: A.A.