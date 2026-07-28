Željko Mitrović se prisetio važnog istorijskog trenutka! Objavio priču o srpskoj zastavi na Beloj kući i posebnu pesmu: 'Pobeda, pobeda'

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na društvenim mrežama poruku povodom godišnjice jednog od najznačajnijih trenutaka u istoriji srpsko-američkih odnosa – podizanja srpske zastave na Beloj kući 28. jula 1918. godine.

Mitrović je, u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, napisao da je "pre tačno 108 godina bio sprečen da lično prisustvuje" ovom istorijskom događaju, a zatim podsetio na značaj koji je taj čin imao za Srbiju i njen narod.

Kako je naveo, iako tada nije bio prisutan, to ga nije sprečilo da nekoliko decenija kasnije napravi pesmu "Pobeda, pobeda", posvećenu savezništvu Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u Prvom svetskom ratu, podizanju srpske zastave na Beloj kući i proglašenju 28. jula za Dan Srbije u Americi.

Ova numera napravljena je uz pomoć veštačke inteligencije.

- Pre tačno 108 godina, 28 jula 1918. godine, bio sam sprečen da lično prisustvujem velikom dogadjaju u AMERIČKO-SRPSKIM odnosima, podizanju SRPSKE ZASTAVE na Beloj Kući u ċast herojske borbe srpskog naroda u prvom svetskom ratu! U to vreme Srbijom su vladali prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević i predsednik srpske vlade Nikola Pašić! - napisao je Mitrović i dodao:

Ja nisam bio prisutan ali me to nije sprečilo da nekoliko decenija kasnije napravim pesmu Pobeda,pobeda, o savezništvu Srbije i Amerike u Velikom ratu, o podizanju srpske zastave na Beloj kući i proglašenje 28.jula za dan Srbije u Americi!

Mitrović je u objavi podsetio da je taj gest predstavljao izraz solidarnosti sa srpskim narodom, koji je tokom Velikog rata pretrpeo ogromne žrtve, kao i da je veliku ulogu u tome imao Mihajlo Pupin, ugledni srpsko-američki naučnik i blizak prijatelj tadašnjeg američkog predsednika Vudroa Vilsona.

- Državni sekretar Robert Lansing pozvao je Amerikance da se toga dana okupe u crkvama i izraze solidarnost sa Srbijom. Ovo je bio izuzetno redak gest — pored američke, na Beloj kući su se tokom istorije vijorile samo još dve strane zastave: srpska 1918. i francuska 1920. (povodom Dana Bastilje). P.S. ovu pesmu peva moja Amerikanka VI, pa joj ne zamerite što meša c,ć i č! - dodao je Mitrović.

Autor: S.M.