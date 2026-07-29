'OPET JE NEŠTO HITNO' Željko Mitrović se oglasio iz aviona i otkrio: Ne da mi se ove godine da spojim više od tri dana u kontinuitetu na 'godišnjem umoru'! Evo koji mu je plan

Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se na Instagramu iz aviona i otkrio da već duže vreme ne uspeva da spoji duži godišnji odmor.

Željko Mitrović je na Instagramu otkrio da mu poslovne obaveze ne dozvoljavaju da se u potpunosti isključi, pa je kroz objavu istakao da se njegov godišnji odmor često pretvara u "godišnji umor".

- Ne da mi se ove godine da spojim više od tri dana u kontinuitetu na godišnjem odmoru, ili bolje reći na 'godišnjem umoru'! Opet je nešto hitno, probaću da sve završim do subote, pa da sa mojima provedem bar sedam dana u kontinuitetu! - napisao je Mitrović u storiju na pomenutoj društvenoj mreži.

Mitrović je poznat po tome da je veoma aktivan na društvenim mrežama, gde često deli detalje iz privatnog života, poslovnih projekata i putovanja. Ovoga puta otkrio je da mu je jedan od izazova da pronađe nekoliko uzastopnih dana bez poslovnih obaveza.

Autor: M.R.