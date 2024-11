Pogledajte urnebesnu reakciju voditelja kada je video koliko Tramp vodi na izborima: Neverica u studiju! (VIDEO)

Reakcije na izborni rezultat stižu sa svih strana, a jedna od najupečatljivijih bila je reakcija poznatog CNN-ovog voditelja Džejka Tapera.

Bivši predsednik Donald Tramp trijumfalno se vraća u Belu kuću, dok reakcije na njegovu ubedljivu pobedu preplavljuju javnost. Jedna od najzapaženijih je šokirana reakcija CNN-ovog voditelja Džejka Tapera, koji nije mogao da veruje koliko je Kamala Haris zaostala za rezultatima koje je postigao Džo Bajden 2020. godine – bez poboljšanja ni u jednoj saveznoj državi.

Reakcije na izborni rezultat stižu sa svih strana, a jedna od najupečatljivijih bila je reakcija poznatog CNN-ovog voditelja Džejka Tapera, koji je ostao zaprepašćen kada je saznao da potpredsednica Kamala Harris nije uspela da nadmaši rezultate koje je predsednik Džo Bajden postigao 2020. – ni u jednoj saveznoj državi.

Taper je zamolio kolegu Džona Kinga sa CNN-a da mu pokaže grafički prikaz saveznih država u kojima je Harris uspela da ostvari barem 3 odsto više glasova nego što je Bajden dobio na prethodnim izborima. King mu je prikazao mapu SAD-a potpuno sive boje, što je značilo da Haris to nije uspela u nijednoj državi.

„Bože, stvarno ni u jednoj jedinoj državi?“, uzviknuo je Taper.

„Zar nije uspela da poboljša rezultat ni u jednom okrugu?“, ponovo je upitao Taper, i dalje šokiran saznanjem, dok je snimak njegove reakcije u međuvremenu pregledan više od pet miliona puta. King je zatim prikazao mapu koja prikazuje rezultate po okruzima, gde se videlo da je Haris nadmašila Bajdena za više od 3 odsto u samo 58 okruga.

"Holy smokes! Literally nothing? Literally not one county?"



Jake Tapper is absolutely SHOCKED by the map showing that Kamala didn't outperform Biden in a single county.



She's a total loser!pic.twitter.com/XI0Q4s4wnU