BAJDEN ČESTITAO TRAMPU: 'Razgovarali smo i uverio sam ga u ovo'

Potpredsednica SAD i demokratski kandidat na izborima Kamala Haris, izgubila je na predsedničkim izborima u Americi, a sada se prvi put oglasio odlazeći predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden. On se, pre svega, zahvalio svima na podršci.

- Dobro jutro! Hvala vam svima. Lepo vas je videti. Posebno je lepo videti moju unuku kako ovde sedi u prvom redu. Više od 200 godina Amerika je sprovodila najveći eksperiment samoupravljanja u istoriji sveta. I to nije hiperbola. To je činjenica. Mi smo ljudi. Narod glasa i bira svoje vođe, i to mirno. A mi smo u demokratiji. Volja naroda uvek prevladava. Juče sam razgovarao sa novoizabranim predsednikom Trampom da mu čestitam na pobedi. I uverio sam ga da ću celu svoju administraciju usmeriti da radi sa njegovim timom kako bi se obezbedila mirna i uredna tranzicija - započeo je Bajden.

Podsetimo, Haris je u sredu uveče u obraćanju javnosti rekla da priznaje poraz na izborima, ali da nikada neće odustati od borbe za bolju budućnost Amerike.

Ona je najavila i da će omogućiti mirnu tranziciju vlasti i zahvalila predsedniku Džou Bajdenu.

Republikanac Tramp pobedio je demokratsku kandidatkinju Kamalu Haris, pošto je osvojio neophodnih 270 elektorskih glasova.

Prema poslednjim projekcijama agencije AP, Tramp je osvojio 295 elektorskih glasova a Kamala Haris 226 glasova elektora.

Autor: Dalibor Stankov