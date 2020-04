TOKOM VANREDNOG STANJA NEMA RADNO VREME: Zbog predanog rada u volonterskom centru, Sanja je nominovana za nagradu 'Heroji Beograda'! (VIDEO)

View this post on Instagram

Sanja Tadić inače je zaposlena u Gradskoj opštini Vračar, ali trenutno je zadužena da vodi call centar volonterskog servisa za celu opštinu. Otkako je proglašeno vanredno stanje, volonteri u call centru nemaju radno vreme, već tokom celog dana primaju pozive sugrađana sa ove opštine. - U call centru primamo pozive naših sugrađana starijih od 65 godina i naše mogućnosti su da im odemo u nabavku namirnica i lekova, da im prošetamo kućne ljubimce i iznosimo smeće. Zahteve prosleđujem ekipi koja je zadužena za teren, oni automatski idu na teren i obavljaju ono što je potrebno za naše sugrađane – objasnila je Sanja po kom principu funkcioniše volonterski servis – objasnila je Sanja. Zbog predanog rada za dobrobit najstarijih sugrađana, Sanja je nominovana za nagradu “Heroji Beograda“, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njena priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija