@zeljkomitrovic i TV Pink pridružili su se akciji „Heroji Beograda“ koju je pokrenuo Grad Beograd i @vesicg . Jedan od nominovanih za nagradu „Heroji Beograda“ je pilot naše kompanije @airpink_belgrade , Igor Novaković. Dok većina građana Srbije vanredno stanje provodi u kućama, Igor je u ovim kriznim danima angažovan na humanitarnim letovima, kojima se dopremaju medicinska sredstva iz inostranstva u Srbiju. Iskazivanjem visokog stepena odgovornosti prema državi i svim građanima, Igor je sasvim zasluženo jedan od nominovanih za nagradu „Heroji Beograda“, koju dodeljuju Grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #tvpink #pinktelevizija