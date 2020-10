ISPUNIO JE OBEĆANJE, UPRKOS LOŠIM VREMENSKIM USLOVIMA: Željko je posetio svoje drugare iz Zvečanske u Vrnjačkoj Banji!

View this post on Instagram

Priblizavam se Vrnjackoj Banji gde smo poslali na odmor nasu dečicu iz Zvečanske i ostalih centara za decu bez roditeljskog staranja. Idem da proverim da li su dobro i da li je sve ok, da ih dodatno obradujem sa još malo pokloničića pa nastavljam helikopterom za Crnu Goru, tamo će svakako biti duga noć!