ZVANIČNO POTVRĐENO! Mali: Plate i penzije će rasti!

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali potvrdio je danas da je budžet za 2022. godinu finalizovan, i da su njime predviđena povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru od 7 procenata, dok će zarade za zaposlene u vojsci, zdravstvu i socijalnim službama porasti 8 odsto.

On je dodao i da će penzije, po primenjenoj švajcarskoj formuli, biti veće za 5,5 procenata, a kada se na to doda i 20.000 dinara novčane podrške najstarijima u februaru sledeće godine, dolazi se do 11,2 odsto povećanja penzija u 2022. godini u odnosu na ovu godinu.

Ministar je naglasio da će se povećanje plata i penzija finansirati iz realnih izvora, i da Vlada predviđa da će sledeće godine privredni rast biti 4,5 procenata.

On je naglasio da se vodi računa o svakom građaninu ponaosob, kao i o njegovom životnom standardu.

„Danas kreće isplata 30 evra koji su deo trećeg paketa pomoći privredi i građanima. Danas će biti uplaćen novac na račune penzionera, onih koji primaju socijalnu pomoć, kao i onima koji su na izdržavanju kazne zatvora. Ostalim punoletnim građanima novac će biti uplaćen sutra ili prekosutra. Negde oko 5,7 miliona građana se prijavilo za ovu vrstu pomoći“, kazao je Mali i dodao da je reč o ogromnoj podršci.

Paket pomoći vredan 8 milijardi evra

Mali je dodao da se polako privodi kraju godina, kao i treći paket pomoći vredan osam milijardi evra.

„Isplatićemo još 20 evra u decembru, za koje 15. novembra kreće prijava, ali ne za one koji su se već prijavili za 30+30 evra, nego za one koji se nisu prijavili, a u međuvremenu su postali punoletni ili sada žele da se prijave“, naveo je Mali, i dodao da se svako obećanje koje je Vlada dala poštuje u dan i u dinar.

Ministar je naveo da je, kada se pogledaju ekonomski rezultati, kumulativno od 2017. godine, Srbija jedna od najbrže rastućih ekonomija u ovom delu Evrope.

Uslediće kapitalne investicije

On je rekao da će budžet za sledeću godinu biti razvojni i da će se ići dalje u ulaganja u kapitalne investicije.

„Projektovali smo stopu rasta od 4,5 procenata. Ove godine od 7,3 do 7,5 odsto. Srbija postaje jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi u ovom trenutku uprkos pandemiji korona virusa. Dve su osnovne karakteristike narednog budžeta – nikada veće kapitalne investicije, a sa druge strane ići ćemo sa podizanjem životnog standarda građana Srbije“, naveo je Mali.

On je naveo i da danas počinje tranzicioni period za prelazak na novi sistem fiskalizacije.

„Tri uređaja su već sertifikovana, a biće ih i više. Sistem je dosta fleksibilan jer će moći da se koriste i mobilni telefon ili tablet kao uređaj. Doprinos ovog sistema je što se borimo protiv sive ekonomije i oni koji se bore imaće bolje rezultate u tome“, naveo je Mali.

Povećanje plata i penzija

Kada je reč o poslovanju privrede, ministar kaže da su očekivanja da će ona dalje rasti, a da će se rast privrede reflektovati na zarade. Napominje i da će se raditi na daljem postepenom poreskom rasterećenju zarada.

Uz podsećanje da će minimalna zarada od januara biti veća za 9,4 procenata, i da će iznositi 35.000 dinara, on je naveo i da će zarada biti rasterećena za doprinose za PIO fond za oko 0,5 procenata.

„Dakle smanjujemo pritisak na zarade da bi smo podstakli rast privrede, zaposlenost i otvaranje radnih mesta, a sa druge strane podižemo i zarade. Stopa nezaposlenosti je na nivou pre pandemije 2019. godine. Izbegli smo katastrofalne scenarije jer zatvorenih postrojenja i fabrika nije bilo. Država se pokazala stabilnom i jakom. Želimo da firme veći deo uspeha rasta BDP preliju na radnike“, naveo je on.

Oporezivanje vozila

Ministar se osvrnuo i na izmene o oporezivanju vozila sa većom kubikažom, istakavši da su se pojavile nedoumice u javnosti po tom pitanju.

Kako je objasnio, reč je o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

„To je važno za sve građane Srbije. Reč je o jednoj nepravdi koja postoji godinama i koju želimo da ispravimo. Mi ćemo izaći u susret vlasnicima starijih automobila veće kubikaže koji zbog sadašnje formule plaćaju veću registraciju i to će značajno smanjiti udare na njihove novčanike. Kao što vidite razmišljamo o svakom detalju i tamo gde možemo da pomognemo mi ćemo pomoći“, objasnio je Mali.