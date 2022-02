KOMRAKOV: SRBI OPET POMRSILI KONCE NOVOM SVETSKOM PORETKU!

Novinar Milorad Komrakov objavio je novi autorski tekst i osvrnuo se na dešavanja u Ukrajini, ali i objasnio uticaj tih dešavanja na Srbiju:

Upravo ovom rečenicom iz naslova, počinje zanimljiv tekst koji sam, danas, dobio putem Vibera, od druga kome mogu da verujem. Nije neobično danas, u vreme digitalne tehnologije, interneta i Gugla, da ljudi komentarišu aktuelna zbivanja u zemlji i inostranstvu putem društvenih mreža, portala, tekstova i klipova na mobilnim telefonima. To je postala nova “medijska tehnologija“ koja je, siguran sam u to, čitanija od mnogih srpskih novina!

Dakle u poruci koju sam dobio Viberom piše:



„2022. godina. Opet su Srbi pomrsili konce Novom svetskom poretku, kao i Napoleonu 1812. i Komunjarama 1922. godine. Ruska Federacija i Belorusija priznali Donjecku i Lugansku Republiku! Slava srpskim generalima koji su 1812. godine oslobodili ove oblasti i porazile Napoleonovu armiju od 600 hiljada vojnika. General Đorđe Arsenijević Emanel, Srbin iz Vršca i general Jovan Šagić. Njegov otac je 1770. godine poveo 40.000 Srba i nastanio ih u oblasti Luganska i Donjecka (tadašnja carska Rusija). Arsenijević je dotukao Napoleonovu vojsku, osvojio Pariz i bio okupacioni komandant Pariza... Zato nas Evropa toliko voli... Bolje znaju istoriju od nas. Osvojio je Kavkaz, porazio divlja plemena i spojio ih sa ruskom teritorijom. Sahranjen je u Kirovu. Poznat je i po tome što su Lenjinovi boljševici 1922. godine iskopali mrtvog Srbina i streljali, iako je već 80 godina bio mrtav.To su uradili u centru grada da bi zastrašili srpski i pravoslavni narod u Ukrajini. (Mala Rusija, tako se zvala pre 1918. godine). Komunisti nisu uspeli u tom zastrašivanju. Potomci su im se izborili za sadašnju nezavisnost i slobodu“( kraj citata iz pometug teksta)



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 22. februara za televiziju Pink tokom posete Kneževini Monako da će osuditi rusko priznavanje nezavisnosti separatističkih regiona na istoku Ukrajine kada predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na televiziji osudi NATO bombardovanje Srbije 1999. godine.

"Srbija je uvek podržavala integritet Ukrajine i tu nije bilo promena", dodao je on. Vučić je to izjavio reagujući na izjavu ambasadora Ukrajine u Srbiji Oleksandra Aleksandroviča istog dana da Ukrajina i ukrajinski narod očekuju da Srbija osudi potez Rusije o priznavanju nezavisnosti Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine.

Vučić je rekao i da je vojna neutralnost trajno opredeljenje Srbije bez obzira na pritiske koji trenutno dolaze.

"Naša vojna politika je da smo vojno neutralni, a naša politika je da smo na evropskom putu, nastavljamo saradnju sa Rusijom i Kinom, nećemo da odustanemo od naših tradicionalnih prijatelja, to je trajna politike Srbije i ona mora da ostane takva", rekao je Vučić.

On je rekao i da cela situacija oko Ukrajine pokazuje koliko je važno biti vojno neutralan i podsetio da zvaničnici Ukrajine izjavljuju da je ta zemlja na putu ulaska u NATO.

"Zato je važno da budete dovoljno snažni i jaki i da ne zavisite ni od koga", rekao je Vučić. Predsednik Srbije je izjavio da će Srbija biti u problemu ako ruski gas u Evropi bude 2.000 dolara za 1.000 metara kubnih, kako je 22. februara na Tviteru najavio bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev, ali da će svakako Srbija bolje proći od drugih i da se nada povoljnijim cenama u dogovoru sa Rusijom. On je povodom aktuelne situacije u Ukrajini i moguće energetske krize, rekao da postoje alternative za uvoz energenata, ali je veliki hendikep što Srbija nema more. On je naveo i da je razgovarao sa predsednikom Irana, koji, kako je rekao, ima mnogo toga što je Srbiji potrebno od nafte, gasa, đubriva.

Ruski predsednik Vladimir Putin priznao je 21. februara samostalnost separatističkih regija Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine i odobrio slanje trupa u tu oblast.

Američki predsednik Džo Bajden nametnuo je sankcije za separatističke regione Ukrajine koje je Putin priznao. Rusko priznanje regiona Donjecka i Luganska kao nezavisnih država je "neopravdan čin", ocenili su 22. februara ministri odbrane Velike Britanije, Holandije, baltičkih država i nordijskih zemalja.

Nemačka je obustavila sertifikaciju ključnog gasovoda Severni tok 2 zbog raspoređivanja ruskih trupa u dva separatistička regiona u istočnoj Ukrajini.

Bezbednosna situacija nije idealna za Zapadni Balkan i naša udržanost i opredeljenost da zemlju razvijamo, biće od suštinskog značaja za očuvanje mira, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je za TV Pink istakao da će kriza oko Ukrajine i energetska kriza ostaviti posledice po svetsku ekonomiju. Takođe, naveo je da je predsednik Rusije Vladimir Putin u svom obraćanju o Ukrajini sinoć govorio ono što misli, uz primedbu da su poruke svih zapadnih političara iste, što, kaže, govori o težini naše pozicije.

„Kada sam sa Putinom razgovarao u Sočiju, rekao sam da nikada nisam video takvu odlučnost kod njega. Mislim da ga dobro poznajem, i mislim da sam jedan od retkih koji je rekao da će stvari ići u ovom smeru. Slušao sam Putinovo obraćanje i to je bio Putin kakvog poznajem. Govorio je ono što misli, posebno o Lenjinu”, rekao je Vučić.

Podsetio je da je Putin rekao da je autor i arhitekta sovjetske Ukrajine Lenjin, a onda, u nešto oštrijem tonu, da Ukrajina sprovodi dekomunizaciju i uništava spomenike Lenjinu, pa će Moskva da završi tu dekomunizaciju, aludirajući da je Lenjin bio tvorac i granica sovjetske Ukrajine, koje, onda, bar iz moralnih principa ne bi trebalo da postoje.

„Ali, mali smo mi suviše da ulazimo u to…”, rekao je predsednik. Dodao je da su, nakon toga, stigle iste poruke sa Zapada, potpuno isti tvitovi Borelja, Fon der Lajen, Šarla Mišela.

„Oni su želeli da pokažu unisonost i jedinstvenost u porukama, i to pokazuje težinu našeg položaja. Srbija je na EU putu, podržava integritet Ukrajine i 85 odsto naše nacije, koja šta god da se desi, biće na strani Rusije. I to su činjenice. Ali, kao predsednik Srbije, imam obavezu da obezbedim mir i sigurnost za građane”, rekao je Vučić. Dodao je da je Vojska Srbije danas neuporedivo snažnija, od ostalih u našem region, za razliku od JNA, sa čime ljudi obično porede srpsku armiju danas.

„Stvari su se promenile i mi moramo da pokažemo veću odgovornost nego drugi u očuvanju mira i stabilnosti”, poručio je predsednik Srbije.

U Beogradu 23.02.2022. Piše: Milorad Komrakov