DRON NOSIO EKSPLOZIV? Nađena crna kutija letelice koja se SRUŠILA USRED ZAGREBA - oglasio se i NATO!

Delimično je oštećena, ali bi trebalo da da podatke o letu i radu raketnog motora, rekao je za HRT brigadir Vlado Kovačević, načelnik Odeljenja Vojne policije GS OSRH.

- Pristupili smo uviđajnim radnjama, ali vrlo oprezno, kao da smo radili operaciju oka. Imali smo ometače – električni kabl neposredno u blizini, veliko stablo čiji su koreni bili duboko u zemlji paralelno uz letelicu, a osim toga bila je i pretpostavka da može biti eksplozivna naprava još u trupu letelice. Najbitnije – izvukli smo i došli do sigurnosne kutije, tzv. crna kutija – deo podataka će se saznati iz nje na osnovu veštačenja - rekao je Kovačević.

On je ukazao i na to da se sumnja da je u letelici bio i eksploziv.

- Možemo pretpostaviti da je letelica nosila eksplozivnu napravu, jedan deo fragmenata ukazuje na to, ali sve ćemo to tek videti - rekao je Kovačević i pojasnio da kada je letelica špijunske ili obaveštajne namene, eksploziv se ne koristi pa se pretpostavlja da je imala drugu namenu.

- Georadar je danas napravio snimak i kroz snimak ćemo dobiti konačne podatke - rekao je.

S čitanjem kutije baviće se, kaže, vojni stručnjaci iz vazduhoplovstva, uključiće se i stručnjaci s Fakulteta mašinstva, naučnici, a nije isključena saradnja i s partnerskim zemljama koji imaju iskustvo u tome.

Stoltenberg: Sarađivaćemo sa hrvatskim vlastima na utvrđivanju činjenica

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg saopštio je danas da će sarađivati sa hrvatskim vlastima na utvrđivanju činjenica o padu drona u Zagrebu.

Spoke with #Croatia’s PM @AndrejPlenkovic on yesterday’s drone incident in Zagreb. We agreed to stay in close contact and work together to establish the facts.