Beograđani, obratite pažnju: Zbog radova izmene na trasama pojedinih linija javnog prevoza

Zbog radova u Karađorđevoj ulici tramvajska linija 2 saobraćaće izmenjenom trasom od subote do kraja avgusta, dok će 11 biti potpuno ukinuta, saopštio je danas Sekretarijat za javni prevoz.

Linija 2 će tokom predstojećeg vikenda u oba smera saobraćati od okretnice "Kalemegdan (Donji grad)" preko Dorćola, Vukovog spomenika, Tašmajdana, Trga Slavija i dalje preko Vukovog spomenika i Dorćola do Kalemegdana (Donji grad) i nosiće oznaku 2L.

Linija 11 neće saobraćati.

Radovi se izvode u Karađorđevoj ulici, na delu od raskrsnice sa Crnogorskom ulicom i narednih 160 metara prema Kalemegdanu, kao i u zoni ukrštanja tramvajske pruge sa Bulevarom vojvode Bojovića i trajaće od subote, 17. avgusta do nedelje, 18. avgusta.

Takođe, od ponedeljka, 19. avgusta do 31. avgusta tramvaji sa linije 2 će u oba smera saobraćati od okretnice "Pristanište" preko Dorćola, Vukovog spomenika, Tašmajdana, Trga Slavija i dalje preko Vukovog spomenika i Dorćola do Pristaništa i nosiće oznaku 2L, dok linija 11 i dalje neće saobraćati.

Iz Sekretarijata za javni prevoz navode i da će na linijama 15, 84, 704, 706 i 707 doći do promene trase tokom održavanja koncerta Eda Širana na Ušću, od subote, 17. avgusta od 6 časova do 18. avgusta do 2 časa.

Vozila sa tih linija u oba smera se se kretati trasom: Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

Linija 60L će se kretati u smeru ka okretnici "Novi Beograd (Toplana)" na sledeći način: Brankov most - Milentija Popovića - interna saobraćajnica - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će smeru ka Zelenom vencu vozila sa ove linije koristiti redovnu trasu linije 60, odnosno saobraćaće ulicama Sajmište, preko Brankovog mosta i dalje redovnom trasom.

Od petka, 23. avgusta u Obrenovcu će doći do promena u radu pojedinih linija, zbog radova na redovnom održavanju kolovoza Ulice Bogoljuba Uroševića Crnog.

Tokom radova i dalje će biti zatvorena Ulica Bogoljuba Uroševića Crnog, na delu od objekta "Tent A" i narednih 300 metara prema centru Obrenovca, zbog čega će linije gradskog prevoza i dalje saobraćati delimično izmenjenim trasama.

Vozila sa linije 860I će saobraćati u oba smera na trasi: Vojvođanska - Braće Nikolić - Jakovački Kormadin - Vožda Karađorđa - petlja "Jakovo" - auto-put "Miloš Veliki" - Obrenovački put - Železnička - industrijska zona "Barič" - Železnička - Obrenovački put - Zabranski put - Kralja Aleksandra - Kralja Petra I - Nemanjina - Ravnogorska - naselje "Sava".

Vozila sa linije 860U2 će u oba smera saobraćati od kružnog toka Ulica Kralja Aleksandra I, Nemanjine i Kralja Petra I na sledećoj trasi: Kralja Aleksandra I - Ljube Nenadovića - Vojvode Mišića - Braće Lazića - Šabački put - Ivana Egeduševića - Bogoljuba Uroševića Crnog i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati trasom Bogoljuba Uroševića Crnog - Ivana Egeduševića - Šabački put - Braće Lazića - Vojvode Mišića - Ljube Nenadovića - Bore Kečića.

Vozila sa linija 911 i 911A će saobraćati od Bore Kečića na trasi: Miloša Obrenovića - Zabranski put - Kralja Aleksandra I - Ljube Nenadovića - Vojvode Mišića - Braće Lazića - Šabački put - Ivana Egeduševića - Bogoljuba Uroševića Crnog i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Bogoljuba Uroševića Crnog - Ivana Egeduševića - Šabački put - Braće Lazića - Vojvode Mišića, Ljube Nenadovića do Bore Kečića.

Vozila sa linije 912A će saobraćati trasom linije 912, a vozila sa linije 912A1 će saobraćati skraćenom trasom do naselja "Sava" na sledeći način: Ljube Nenadovića - Miloša Obrenovića - Kralja Petra I - Nemanjina - Cara Dušana - Kralja Milutina - Ravnogorska - naselje "Sava" do Gaja.

Na izmenjenim delovima trasa vozila će koristiti postojeća stajališta.

Autor: Marija Radić