'MOJA ZEMLJA JE U RATU, BORI SE ZA ŽIVOT' Netanijahu se obratio na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija!

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je danas u obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja “bori za život” i da zato ove godine nije nameravao da dođe u UN.

Kako je dodao, nakon što je čuo “laži i klevete” iz UN, ipak je došao da kaže istinu i sredi račune, preneo je Tajms of Izrael.

"Izrael traži mir, Izrael čezne za mirom, Izrael je stvarao mir i ponovo će ga uspostaviti”, rekao je Netanijahu.

Prime Minister Benjamin Netanyahu, in his speech at the UN:



“I have a message for Iran: If you hit us, we will hit you. There is no place in Iran that the long arm of Israel will not reach, if necessary. And I have another message: We are winning!”@VividProwess pic.twitter.com/gouojdxwI2