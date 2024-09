Narodu prekipelo, došlo do okršaja! Građani Portugala razbili redove lažnih ekologa! (VIDEO)

Portugalski vozači izgubili su strpljenje sa klimatskim aktivistima koji su blokirali prometni autoput u utorak ujutru tokom špica i preuzeli su situaciju u svoje ruke.

Prema portugalskom "Rezidentu", aktivisti grupe pod nazivom "Climakimo" sedeli su na lisabonskom autoputu u znak protesta protiv obližnje energetske kompanije Galp.

Dvojica demonstranata su takođe visila o kablovima na pešačkom mostu koji gleda na autoput.

Međutim, protest je navodno okončan nakon samo nekoliko minuta kada su frustrirani vozači odlučili da sami pomere aktiviste, silom.

Portuguese drivers clearing out climate change activists trying to block a highway.



🇵🇹 pic.twitter.com/2ipgAKQfyq