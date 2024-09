Ko je moćni lider Hezbolaha? Hasan Nasralah, zakleti neprijatelj Izraela, godinama živi pod zemljom

Zakleti neprijatelj Izraela, Nasralah je retko viđen u javnosti od rata 2006. godine, a gde se nalazi je strogo čuvana tajna.

Moćni lider Hezbolaha Hasan Nasralah, čiji je generalštab sinoć bio meta teškog vazdušnog napada, godinama živi pod zemljom kako bi izbegao izraelski napad.

Kako prenose izraelski televizijski kanali, današnje bombardovanje je bilo usmereno na samog Nasralaha.

Zakleti neprijatelj Izraela, Nasralah je retko viđen u javnosti od rata 2006. godine. Njegovo boravište je strogo čuvana tajna. Ipak, prima posetioce, poput lidera palestinskih organizacija koje rade sa Hezbolahom, i objavljuje fotografije sa njima.

Novinari i drugi koji ga sretnu kažu da ih negde voze pripadnici Hezbolaha, u automobilima sa debelim zavesama i visokim obezbeđenjem.

Nasralah redovno drži govore koji se emituju uživo na televiziji i gledaju širom zemlje. Smatra se najmoćnijim čovekom u Libanu, jer odlučuje o miru ili ratu, kao šef teško naoružane organizacije.

Nasralah, 64, preuzeo je vođstvo Hezbolaha 1992. godine, nasledivši Abasa Musavija, kojeg je ubio Izrael. U narednim godinama, on je organizaciju, koju finansira i oprema Iran, pretvorio u pravu političku snagu, zastupljenu u parlamentu i vladi.

Istovremeno, njen arsenal je takođe evoluirao. Prema njegovim rečima, organizacija ima 100.000 boraca i poseduje moćno oružje, poput preciznih projektila.

We searched up “dismantled” on the internet, this is the picture that came up: pic.twitter.com/C5p3jmhwIZ