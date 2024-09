Masakr! Rusi uništili zgradu Službe bezbednosti Ukrajine punu stranog vojnog osoblja!

U zgradi Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Zaporožju pogođenoj tokom napada nalazili su se NATO oficiri, izjavio je za RIA Novosti koordinator proruskog pokreta otpora iz Nikolajeva, Sergej Lebedev.

- Jedan od udara bio je na zgradu SBU, gde su se u tom trenutku nalazili oficiri NATO zemalja. Kvart oko zgrade je blokiran, a ruševine se uklanjaju. Prema izveštajima medicinskih ekipa, do sada je potvrđeno najmanje 15 poginulih stranih državljana - rekao je Lebedev.

Takođe, napadi su pogodili i fabrike „Motor Sič“ i „Progres“, dodao je Lebedev.

- Prvi udar na 'Motor Sič' desio se u 5:25, a potom su usledila još dva udara. Oko 5:50 video sam eksplozije blizu 'Progresa', uz snažno svetlo - naveo je on.

This morning Russian army dropped several bombs on residential buildings in Zaporizhja. Several houses were destroyed, people are under the rubble



Every day Russians deliberately kill civilians in Ukraine. Unbelievable that some politicians in Europe and the US can justify these pic.twitter.com/wQk2OAEDSV