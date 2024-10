Izraelske trupe upale su noćas na teritoriju Libana, kako bi izvršile "ograničene operacije protiv Hezbolaha". Prema rečima izraelskih zvaničnika, operacija će trajati nekoliko dana. Prethodno je došlo do žestokog granatiranja Libana. Najnovije informacije sa Bliskog istoka pratite uživo na sajtu "Blica".

Šta se desilo tokom noći?

Počela je najteža noć, trupe u Libanu su povučene s nekoliko položaja na južnoj granici zemlje, dok je izraelski udar na zemlju već počeo.

Nešto ranije, stanovnici pograničnih područja i izvor iz sigurnosnih službi rekli su novinskoj agenciji Rojters da su trupe povučene na granicu u iščekivanju izraelskog udara u Liban.

Izraelske oružane snage (IDF) odredile su područje u blizini granice kao "vojnu zonu zabranjenog kretanja". Kao što je prikazano na karti koja je objavljena u javnosti, to područje uključuje zajednice Metula, Mishgav Am i Kfar Giladi, u severnom Izraelu.

Evo kako je izgledalo jutro

The IDF has imposed a closed military zone in the Metula, Misgav Am and Kfar Giladi area. The military says the move follows a fresh assessment. pic.twitter.com/fve7xEo7Yv

10:32 - Odzvanjaju sirene u Tel Avivu

Kako javlja BBC, u Tele Avivu su se čule sirene za opasnost. Izraelske odbrambene snage kažu da je više projektila prešlo iz Libana ka centru zemlje, uključujući gradsko područje Tel Aviva. Neki su presretnuti, navodi se u saopštenju.

10:01 - Huti tvrde da su napali Izrael

Jemenski pobunjenici Huti tvrde da su danas gađali izraelske vojne položaje u Tel Avivu i Eilatu dronovima. To je izjavio u televizijskom obraćanju portparol Huta Jahja Sari, prenosi "Tajms of Izrael".

Izraelski portal navodi da je ovo preuzimanje odgovornosti povezano sa dronom koji je rano jutros presrelo izraelsko vazduhoplovstvo iznad Sredozemnog mora, desetinama kilometara zapadno od centralne obale Izraela.

09:29 - Ovako je počela izraelska invazija na Liban

Ovako je počela kopnena operacija IDF-a u južnom Libanu, izraelski ratni avioni su izvodili napade na južna predgrađa Beiruta.

Gardijanov izveštač iz Bejruta, Vil Kristou, objavio je ovaj video koji navodno prikazuje trenutak kada je izraelski napad pogodio Lailakeh, u južnom predgrađu Bejruta.

09:14 - Komandant vojnog krila Fataha bio na meti izraelskog napada, ne zna se da li je preživeo

Izraelska vojska izvršila je jutros napad na izbeglički kamp u Libanu čija je meta bio Munir Makdah, komandant libanskog ogranka vojnog krila palestinskog pokreta Fatah, Brigade mučenika Al-Aksa, izjavila se dvojica palestinskih bezbednosnih zvaničnika.

Za sada se ne zna da li je Makdah preživeo napad, rekli su izvori.

09:03 - Ubijeno 95 ljudi u poslednja 24 sata

Najmanje 95 ljudi je ubijeno, a 172 je ranjeno u napadima izraelske vojske na Liban u poslednja 24 časa, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja.

U saopštenju se navodi da su Izraelci gađali prestonicu Bejrut, naseljena područja na severu i jugu Libana, te predgrađa Balbeka i Hermela na istoku i severoistoku. Najmanje 132 Libanaca poginulo je u vazdušnim napadima izraelske vojske u nedelju, 29. septembra, a ranjeno je 359.

08:57 - Upad u južni Liban predvodi 98. divizija, jedna od najboljih jedinica IDF-a

Upad izraelske vojske u južni Liban, pokrenut u ponedeljak uveče, predvodi 98. divizija, jedna od najboljih jedinica Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), koja se sastoji od padobranaca i brigade komandosa, Šajetet 13 (13. flota), elitne jedinice izraelske mornarice i 7. oklopne brigade.

Additional Footage showing the Withdrawal of the Lebanese Army earlier tonight from the Border with Israel, as Forces were reportedly ordered to move away from the Border by at least 5 Kilometers. pic.twitter.com/jdvY8SM1YM