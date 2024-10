UZBUNA U HAMBURGU! Nemačka policija opkolila voz, sumnja se da su u njemu osobe zaražene smrtonosnim virusom (VIDEO)

U vozu pristiglom u nemački grad Hamburg dvoje putnika potencijalno zaraženih Marburg virusom.

Nemačka policija je blokirala prilaz peronu na železničkoj stanicu u Hamburgu zbog strahovanja da se u brzom vozu koji je stigao iz Frankfurta nalaze putnici koji su možda zaraženi opasnim virusom.

BBC prenosi pisanje Bilda da su muškarac koji se nalazio u tom vozu i njegova devojka imali simptome nalik gripu tokom putovanja do Hamburga.

Navodi se da su oni u Nemačku stigli iz inostranstva gde su lečili muškarca inficiranog zaraznom bolešću, bez preciziranja o kakvoj bolesti je reč.

Britanski medijski servis navodi da nije jasno kakve je tačno tegobe imao taj čovek, za kojeg je objavljeno da je student medicine, ali se zna da on nije imao povišenu temperaturu.

#JUSTIN : Major train station in Germany stormed by police amid 'deadly virus' fears



German police cordoned off tracks 7 and 8 at Hamburg Central Station for several hours on October 2 after fears emerged of a traveller being infected with the deadly Marburg virus.



Hundreds of… pic.twitter.com/05UPaDrjVF