OVAKO JE LIKVIDIRAN HEZBOLAHOV GLAVNI DOBAVLJAČ ORUŽJA: Izrael tvrdi da je imao ključnu ulogu u isporukama iz Irana (VIDEO)

Izraelska vojska je saopštila da je u vazdušnom napadu u libanskoj prestonici Bejrutu ubijen komandant Hezbolahovog glavnog štaba.

Skaj njuz prenosi da je u saopštenju Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) saopšteno da je ubijeni Suhail Husein Huseini bio nadležan za logistiku u inostranstvu, budžet i upravljanje raznim jedinicama Hezbolaha.

Navodi se da je Huseini imao "ključnu ulogu" u prebacivanju oružja iz Irana i da je bio odgovoran za "distribuciju naprednog naoružanja u jedinicama Hezbolaha".

- Pored toga, on je bio i član Saveta džihada, Hezbolahovog saveta visokih vojnih lidera - navedeno je iz IDF.

According to the Israeli military, the head of Hezbollah's logistics headquarters, Suhail Hussein Husseini, was killed yesterday in an airstrike on Beirut. The headquarters commanded by Husseini oversees Hezbollah's logistics and budget for its various units. pic.twitter.com/irwndRAvPJ