Otac nestao sa TROJE DECE! 3 godine od njih nije bilo ni traga, ni glasa, a sada je objavljen ŠOK SNIMAK!

Video snimak lošeg kvaliteta, snimljen na kamenitoj zapadnoj obali Novog Zelanda, predstavlja prvi put da su primećeni otac i troje dece koji su nestali pre više godina, i za koje se veruje da od tada žive u divljini.

Tom Filips, sa ćerkom Džejdom, koja sada ima 11 godina, sinom Maverikom (9) i najmlađom ćerkom Ember (8), nestao je iz novozelandskog grada Marokopa u decembru 2021.

Od tada je policija dobila stotine prijava da je Filips viđen, ali nijednom niko nije zapazio decu.

Ovaj snimak je, prema pisanju britanskih medija, do sada najverodostojniji, a majka dece Ketrin Filips kaže da joj je laknulo što su joj deca živa.

Na snimku, koji je nastao 3. oktobra, prikazane su četiri osobe u maskirnoj opremi i sa velikim rančevima. Odrasla osoba korača ispred dece, dok se kreću po brdima nedaleko od svog bivšeg doma u Marokopi.

Njih četvoro su snimili lovci na svinje, i video materijal su predali policiji, koja je pokrenula veliku pretragu. Za sada nije pronađen nijedan trag.

Policijski inspektor policije Novog Zelanda Enrdju Saunders potvrdio je da snimak tretiraju kao verodostojan.

- Ovo je prvi put da vidimo svo troje dece, što je pozitivna informacija, a znamo da će biti ohrabrujuća za porodicu dece.

Otac i troje dece prvi put su nestali 11. septembra 2021. godine.

Policija i hitne službe zajedno sa stotinama volontera i meštana proveli su dane u potrazi za porodicom nakon što je Filipsov kamionet pronađen na plaži Kiritehere.

Osamnaest dana kasnije vratili su se na porodičnu farmu, i rođacima rekli da su živeli u šatorima u divljini.

Mesecima kasnije ponovo su nestali, a poslednji put su viđeni zajedno 9. decembra 2021.

Za Filipsom je izdat nalog za hapšenje, nakon što se nije pojavio na sudu u januaru 2022. godine zbog "rasipanja policijskih resursa" tokom potrage.

Sada ga traže i zbog navodne oružane pljačke banke u gradu Te Kuitiju, nedaleko od Marokope.

U junu ove godine ponuđena je nagrada od 80.000 dolara za informacije koje bi pomogle u lociranju troje dece, međutim nije došlo do pomaka i pored 40 dojava.

