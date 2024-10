NAPADNUTA ODESA! Rusija izvela snažan udar, ima mrtvih i ranjenih! (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Rusija je izvršila napad balističkim raketama na primorski grad Odesu.

U ruskom raketnom napadu na Odesu poginulo je 4, povređeno 10 osoba Rusija je pokrenula napad balističkim projektilima na primorski grad Odesu, ubivši najmanje četiri osobe, uključujući 16-godišnju devojčicu, izvestio je rano 11. oktobra guverner Oleh Kiper.

Povređeno je deset osoba, od kojih je devet hospitalizovano. Četiri žrtve su u teškom stanju.

U napadu je pogođena dvospratna zgrada. Pod ruševinama su poginule tri osobe – 16-godišnja devojka, 43-godišnja žena i 22-godišnji muškarac. Još jedna žena preminula je u bolnici od teških povreda, rekao je Kiper.

Rusija je nedavno pojačala napade na južnu Odesku oblast, ciljajući na infrastrukturu luke i oštetivši nekoliko civilnih plovila. Jedan takav napad na okrug Odesa dogodio se 9. oktobra, pogodivši civilni brod pod zastavom Paname i ubivši osam ljudi.

Luke u i blizu Odese su ključno čvorište za ukrajinski poljoprivredni izvoz preko Crnog mora.

