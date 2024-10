UKRAJINSKI F-16 OBORIO SU-34?! Rusi se spremali da ispale klizne bombe, vojni blogeri bliski Kremlju se opraštaju crno-belim fotografijama (VIDEO)

Ruski i ukrajinski vojni blogeri pišu da je F-16 oborio Su-34.

Vojni blogeri bliski Kremlju preneli su tvrdnje da je juče na oko 50 kilometara od linije fronta na nebu iznad Ukrajine oboren ruski borbeni avion-bombarder Su-34.

Kijev post prenosi izveštaje po kojimaje ukrajinski F-16 napao rusku letelicu juče ujutru u trenutku kada se spremala da baci klizne bombe KAB.

Ove tvrdnje su se ubrzo pojavile i na ukrajinskim vojnim kanalima na društvenim mrežama, koji su tvrdili da posada Su-34 nije preživela.

Ukrajinski medij podseća da je u pitanju supersonični avion srednjeg dometa koji je 80-ih godina prošlog veka prvi put uključen u službu u sovjetskim vazduhoplovnim snagama.

Footage of russian Su-34 crashing. Earlier reports indicate that the russian jet was shot down by the Ukrainian F-16. If confirmed, it will be the first kill for an F-16 in this war.



1/n pic.twitter.com/6tirBCLYZv — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) 12. октобар 2024.

Navodi se da je u avgustu ove godine prvih desetak unapređenih verzija američkih borbenih aviona F-16 stiglo u Ukrajinu i da je za njih rečeno da poseduju standarnu NATO opremu i da su sposobni da ispaljuju sve sve rakete zapadne proizvodnje, uključujući napredne radarski vođene projektile vazduh-vazduh AIM-120 srednjeg dometa (AMRAAM) i Sajdvajnder rakete AIM-9 sa toplotnim navođenjem.

Za sada nema zvanične potvrde ovog obaranja iz ministarstava odbrane ni Rusije ni Ukrajine.

Footage of russian Su-34 crashing. Earlier reports indicate that the russian jet was shot down by the Ukrainian F-16. If confirmed, it will be the first kill for an F-16 in this war.



1/n pic.twitter.com/6tirBCLYZv — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) 12. октобар 2024.

Ukoliko se zaista potvrdi da je F-16 oborio Su-34, to bi bio prvi put da je Vajper, kako piloti zovu avion američke proizvodnje, srušio neku rusku borbenu letelicu iznad Ukrajine.

Na ruskom vojnom blogu Fajterbomber, za koji se smatra da je blisko povezan sa ruskim vazduhoplovnim snagama, objavljena je crno-bla fotogrfafija Su-34 uz kratku poruku: "Zemlja je nebo, braćo..."

Footage of russian Su-34 crashing. Earlier reports indicate that the russian jet was shot down by the Ukrainian F-16. If confirmed, it will be the first kill for an F-16 in this war.



1/n pic.twitter.com/6tirBCLYZv — Roman Sheremeta 🇺🇦 (@rshereme) 12. октобар 2024.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak pada zapaljenog Su-34, ali nije jasno da li se radi upravo o avionu koji je F-16 srušio.

Uskoro opširnije...

Autor: Aleksandra Aras