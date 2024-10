Isplivao snimak hapšenja bivšeg predsednika Albanije: Policija ga izvlači iz automobila, on se opire (VIDEO)

Bivši predsednik Albanije i lider Slobodarske stranke Iljir Meta uhapšen je danas u Tirani po nalogu Specijalnog tužilaštva za korupciju i organizovani kriminal (SPAK) te zemlje.

On je uhapšen na ulazu u Tiranu dok se vozio ka mestu gde je trebalo da održi konferenciju za novinare, a kako se navodi, uhapšen je najverovatnije zbog slučaja sa kojim se povezivao za korupciju i odbijanje prijave imovine, prenosi Juronjuz Albanija.



🇦🇱 Albania's former president and prime minister, Ilir Meta, was arrested today.



Meta is the leader of the Freedom Party, the third-largest in Albania.



With Meta’s arrest, all major opposition leaders, including the Democratic Party’s Sali Berisha, have now been arrested. pic.twitter.com/yKDYZS7vHY