CELO SELO JE SILOVALO, SAD JE ISPRIČALA SVE DO DETALJA! Jeziva ispovest Žizel, obratila se mužu monstrumu: Donji veš nije moj, kako si doveo strance u sobu?

Žizel Peliko, žena koju je muž godinama silovao, drogirao i dovodio druge muškarce u kuću kako bi je silovali, rekla je tokom svedočenja da je slomljena žena i da nije ni sumnjala u postupke i iskrenost čoveka sa kojim je delila život.

- Profil silovatelja nije neko koga ste sreli na parkingu kasno uveče. Silovatelj može biti i u porodici, među našim prijateljima. Kada sam prošle nedelje videla jednog od optuženih koji je ušao u moju spavaću sobu i kuću bez pristanka...Ovaj čovek, koji je došao da siluje onesvešćenu, 57-godišnju ženu, ja sam i majka i baka... Mogla sam mu biti i baka - rekla je Žizel.

Žrtva masovnog silovanja: Ja sam slomljena žena

Ona je poručila da je "slomljena žena i da ne zna kako da se oporavi"

-Naravno da se danas ne osećam odgovornom ni za šta. Danas sam, pre svega, žrtva - istakla je ona.

Na suđenju je ispričala i kako je zbog zabrinutosti konsultovala tri ginekologa.

-Nekoliko puta sam se budila i osećala kao da mi je pukao vodenjak, kao što se dešava kada se porađaš. Uvek jedem isti doručak - sok od pomorandže, tost, džem, med. Mogao je da stavi drogu u moj sok od pomorandže ili moju kafu - rekla je Žizel.

Žizel Peliko je potom rekla da želi da se obrati svom mužu, nazvavši ga Dominikom, ali je insistirala na tome da ne želi da ga gleda.

Žizel uputila 3 pitanja mužu silovatelju

-Toliko puta sam sebi rekla koliko sam srećna što te imam uz sebe. Stajao si uz mene kada sam imala neurološke probleme (za koje je kasnije utvrđeno da su nastali zbog toga što ju je drogirao), odveo si me kod neurologa, na skenere. Išao si sa mnom kod ginekologa. U potpunosti sam ti verovala. Kako je savršen muškarac mogao da dođe do ovoga? Kako si mogao da me izdaš u ovoj meri? Kako si mogao da dovedeš ove strance u moju spavaću sobu? - upitala je slomljena Žizel.

Potom ju je sudija upitao o tome šta je nosila na snimcima silovanja. Suprug bi je tokom noći presvukao, a potom ju je ponovno obukao u pidžamu.

"Presvlačio me je, ne znam gde je držao veš"

-Imala sam dve fioke pune donjeg veša. Znam tačno šta sam sve imala, nosila sam beli i narandžasti veš. Donji veš na snimcima nije moj. To ne pripada meni, a ne znam gde je to držao - rekla je ona.

Podsetimo, Dominik Peliko optužen je da je decenijama drogirao i silovao Žizel, ali i dovodio više od 70 drugih muškaraca da je siluju.

Autor: Dubravka Bošković