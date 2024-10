POPLAVA U SAHARI, JEZERO NASTALO USRED PUSTINJE: Svet obilaze neverovatni snimci (FOTO+VIDEO)

Pustinja Sahara jedno je od najsušnijih područja na planeti, ali su nedavni satelitski snimci u svet poslali drugačiju sliku. Na neverovatnim slikama Nase vidi se jezero koje se formiralo usred pustinje.

Saharska pustinja je ove godine pogođena velikim kišama koje su i klimatologe „iznenadile i šokirale”. Sve to je snimio Nasin satelit za posmatranje Zemlje „Landsat 9”, koji je uvek dežuran i redovno šalje slike naše planete.

Naime, stvorila se akumulacija vode u vidu jezera koje je imalo zelenu boju zbog algi. Pretpostavke stručnjaka su da će jezero „nestati” za nekoliko nedelja. Voda je neupotrebljiva, jer alge ispuštaju toksine koji su štetni za ljude.

Inače, jezera vrlo retko nastaju u pustinjama.

Jezero se nalazi duž planinskog lanca Ugarta i otiče u dolinu Saura, odnosno reku Vadi koja teče sa jugoistoka države.

Pošto globalne temperature na našoj planeti sve više rastu, istraživači iz Nase poručuju da će Sahara sve češće biti poplavljena.

"Što će se tačno događati u Sahari još nije jasno, ali se nadamo da ćemo tokom vremena uspeti da kroz istraživanja bolje razumemo ono što se događa u ovoj pustinji", rekao je Mose Armon, predavač na Hebrejskom univerzitetu.

Geološki i arheološki dokazi pokazuju da su vegetacija, močvare, pa čak i jezera prekrivali velika područja ove pustinje tokom prošlih vremena.

In the Sahara Desert, ephemeral lakes like Sebkha el Melah can transform the dry landscape after heavy rainfall. 🌧️#Landsat data enable scientists to study these lakes for clues about past & possible future greening of the region in a changing climate.https://t.co/c6k8dkfb5G pic.twitter.com/l09d6C7M70