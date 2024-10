U ruskom napadu na ukrajinski grad Harkov najmanje četvoro mrtvih.

Ihor Terehov, gradonačelnik Harkova, objavio je da je u noćašnjim ruskim vazdušnim udarima na stambeni kompleks u drugom po veličini gradu u Ukrajini ubijeno najmanje četvoro ljudi.

- U 2.51 sati Harkov je napadnut iz vazduha - naveo je Terehov na Telegramu i dodao da su "dve kuće uništene, a oko 20 kuća ima razne stepene oštećenja".

On je dodao da spasilačke službe raščišćavaju ruševine i da je za potvrđena smrt četiri osobe.

Harkov se nalazi na oko 30 kilometara od granice sa Rusijom i meta je vazdušnih napada trupa te zemlje od početka rata koji traje već više od dve i po godine.

Russia launched yet another barbaric attack on Kharkiv’s civilian population, striking the city's most iconic symbol — the legendary Derzhprom Building, a UNESCO-protected site.



At least six victims have been reported.



A local hospital was also destroyed. Rescue efforts are… pic.twitter.com/TeM19tS4OI