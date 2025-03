'BUDI HRABRA, PREGLEDAJ SE!' Besplatni ultrazvučni pregledi dojke još samo danas u Beogradu!

Gradska opština Novi Beograd i Udruženje za edukaciju, prevenciju i podršku obolelima od karcinoma dojke "Žena uz ženu" organizuju vikend besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki pod sloganom "Budi hrabra, pregledaj se".

Pregledi će biti održani na platou Gradske opštine Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina 167, za vikend 1. i 2. marta 2025. godine u terminu od 12 do 18 časova. Zakazivanje pregleda vršiće se na licu mesta, na platou GO Novi Beograd, u periodu od 11.30 do 12 časova.

Pregledi, namenjeni ženama do 45 godina starosti, biće organizovani u pokretnoj dijagnostičkoj kabini, koja je opremljena savremenim ultrazvučnim aparatom i kompletnom dijagnostičkom opremom.

Stručne preglede, za koje nije potrebna prethodna dokumentacija, obavljaće eminentni radiolog, čime se osigurava visok nivo profesionalnosti i preciznosti u pružanju zdravstvene usluge.

Ovo je treći Karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki ispred Opštine Novi Beograd. Krajem decembra, građankama Novog Beograda, bili su dostupni besplatni pregledi na platou Opštine Novi Beograd, kao i u oktobru, koji je inače mesec borbe protiv karcinoma dojke. Tom prilikom, pregledima se odazvao veliki broj žena, naročito mlađih generacija.

Autor: Aleksandra Aras