Haos na Konjarniku: Lančani sudar blokirao Ustaničku ulicu!

Čeka se dolazak policije, vozila potpuno zaustavila saobraćaj!

Ustanička ulica na Konjarniku večeras je potpuno blokirana nakon lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.

Još uvek nema podataka o povređenima, ali zastoj u saobraćaju izazvao je velike gužve i nervozu vozača.

Očekuje se dolazak policije.

Očevici navode da je u pitanju ozbiljan zastoj koji se širi na okolne ulice.

Fotografije sa lica mesta prikazuju kolonu automobila i blokiran prolaz, što dodatno potvrđuje razmere incidenta.

Autor: Dalibor Stankov