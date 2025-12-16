AKTUELNO

Beograd

Haos na Konjarniku: Lančani sudar blokirao Ustaničku ulicu!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Čeka se dolazak policije, vozila potpuno zaustavila saobraćaj!

Ustanička ulica na Konjarniku večeras je potpuno blokirana nakon lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Još uvek nema podataka o povređenima, ali zastoj u saobraćaju izazvao je velike gužve i nervozu vozača.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Očekuje se dolazak policije.

Očevici navode da je u pitanju ozbiljan zastoj koji se širi na okolne ulice.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Fotografije sa lica mesta prikazuju kolonu automobila i blokiran prolaz, što dodatno potvrđuje razmere incidenta.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Konjarnik

#Policija

#Saobraćajna nesreća

#Ustanička ulica

#Zastoj

#lančani sudar

