Haos na Konjarniku: Lančani sudar blokirao Ustaničku ulicu!

Čeka se dolazak policije, vozila potpuno zaustavila saobraćaj!
Ustanička ulica na Konjarniku večeras je potpuno blokirana nakon lančanog sudara u kojem je učestvovalo više vozila.
Još uvek nema podataka o povređenima, ali zastoj u saobraćaju izazvao je velike gužve i nervozu vozača.
Očekuje se dolazak policije.
Očevici navode da je u pitanju ozbiljan zastoj koji se širi na okolne ulice.
Fotografije sa lica mesta prikazuju kolonu automobila i blokiran prolaz, što dodatno potvrđuje razmere incidenta.
Autor: Dalibor Stankov