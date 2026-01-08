BEOGRAD PUT ZAVRŠAVA ČIŠĆENJE ULICA 1. PRIORITETA, PRELAZI NA DRUGE: Sneg ne popušta, industrijska i kalijumova so u borbi sa minusom

Inženjer JKP "Beograd put" Ivan Đokić izjavio je večeras da se uskoro završava čišćenje "ulica prvog prioriteta" od snega, a da će potom čistiti "ulice drugog prioriteta", na primer ka naselju "Stepa Stepanović" ili Kumodražu.

On je za Javni servis izjavio da je na ulice bačeno 320 tona industrijske soli, a da će tokom večeri početi da posipaju kalijumovu so koja daje bolje rezultate na nižim temperaturama pošto je ponegde temperatura i minus 11 stepeni Celzijusa.

Đokić je kazao da "Beograd putu" pomažu radnici drugih komunalnih preduzeća. "Gradsko zelenilo" je danas za čišćenje trotoara angažovalo 350 radnika, a "Gradska čistoća" čiste prilaze pešačkim prelazima.

pročitajte još AMSS: Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila

Autor: Marija Radić