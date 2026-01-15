Stižu plave koverte Ministarstva odbrane, ko se ne odazove, može i u zatvor: Rok 27. februar, evo šta to znači

Dok Ministarstvo odbrane sprovodi redovni upis u vojnu evidenciju, država završava pripreme za povratak obaveznog služenja vojnog roka koji će trajati 75 dana. Donosimo detaljan vodič: ko mora da se javi, koja dokumenta su potrebna i kolike su kazne za neodazivanje.

Mladići rođeni 2008. godine, kao i oni stariji koji do sada nisu "uvedeni u tefter" vojske, imaju rok do 27. februara da se jave lokalnim centrima Ministarstva odbrane. Iako ovaj poziv često izaziva paniku među roditeljima i omladinom, nadležni umiruju javnost, reč je o administrativnom koraku koji je zakonska obaveza još od 2011. godine, bez obzira na to što je služenje roka do sada bilo dobrovoljno.

Glavna grupa su mladići koji u 2026. godini postaju punoletni, ali i oni stariji koji se do sada nisu evidentirali.

Rok za prijavu: Do 27. februara ove godine.

Gde se javiti: U nadležnu kancelariju Ministarstva odbrane (Centar MO) prema mestu prebivališta. Na primer, za građane Čačka to je kancelarija u Ulici vladike Nikolaja Velimirovića br. 5.

Vreme: Radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Postupak je jednostavan i kratak, a potrebna vam je samo osnovna dokumentacija, lična karta (ili drugi dokument za identifikaciju) i uverenje o državljanstvu ili izvod iz matične knjige rođenih (na uvid). Naši državljani koji žive u inostranstvu ovu obavezu mogu izvršiti u najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu.

Ozbiljne kazne za ignorisanje poziva

Neodazivanje na ovaj poziv nije samo administrativni propust, već prekršaj koji povlači ozbiljne sankcije prema članu 126. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi:

Novčana kazna: Od 10.000 do 50.000 dinara.

Kazna zatvora: Do 60 dana.

Administrativne blokade: Bez regulisane vojne evidencije nemoguće je dobiti potvrdu neophodnu za duži boravak u inostranstvu ili otpust iz državljanstva.

Ministar odbrane Bratislav Gašić potvrdio je da su analize koje su trajale više od godinu i po dana završene i da je vojska spremna za novu fazu.

- Zakonsko rešenje je pripremljeno i uskoro će se naći u skupštinskoj proceduri. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije u potpunosti su spremni za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka - izjavio je Gašić.

Prema planu koji je usvojila Vlada, novi model služenja izgledaće ovako:

Trajanje: Ukupno 75 dana (60 dana u kasarnama i 15 dana intenzivne obuke na terenu).

Obim: Oko 5.000 regruta godišnje u prvoj fazi, uz novčanu naknadu za boravak u jedinicama.

Žene u sistemu: Status ostaje na principu dobrovoljnosti, ali uz ista prava na obuku i kasniji profesionalni angažman.

Rekordan budžet za "pametnu" vojsku

Modernizacija vojske prati i drastično povećanje ulaganja. Dok je 2012. godine vojni budžet iznosio 63 milijarde dinara, projektovana sredstva za 2026. dostižu neverovatnih 277 milijardi dinara, što čini 2,4 odsto BDP-a zemlje.

Ovaj novac nije namenjen samo za plate, već i za opremanje jedinica najmodernijom tehnologijom. Ministar je najavio da će do 2027. godine vojska raspolagati sa blizu 80.000 dronova, kako onih iz domaće proizvodnje, tako i onih iz uvoza. Takođe, infrastruktura je doživela potpuni remont - samo tokom prošle godine renovirano je 125 objekata i kasarni širom Srbije kako bi se osigurali uslovi za smeštaj regruta. Osim modernizacije naoružanja, poput dolaska francuskih aviona "Rafal" 2028. godine, država se fokusira i na stabilnost resursa. Vojska trenutno raspolaže sa 150% rezervi hrane i goriva, što je jasan signal da se sistem sprema za dugoročnu održivost novog modela odbrane.

