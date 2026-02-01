Pune ruke posla za Hitnu: Veliki broj poziva zbog upotrebe marihuane među mladima

Tokom noći zabeležen je veliki broj poziva Hitnoj pomoći zbog upotrebe marihuane među mladima, a posebno su česti bili pozivi koji se odnose na osobe starosti oko 16 godina, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Ekipe ove službe obavile su u noćnoj smeni ukupno 105 intervencija, od kojih je 12 realizovano na javnim mestima.
Pored poziva vezanih za alkohol i psihoaktivne supstance, pomoć lekara Hitne pomoći najviše su tražili stariji građani zbog hroničnih tegoba, gušenja i povišenog krvnog pritiska.
Saobraćajnih nezgoda nije bilo.
Autor: Marija Radić