Beograd

BURNA NOĆ ZA HITNU POMOĆ U BEOGRADU: Težak udes u Sremčici, sudarila se i dva tramvaja na Zvezdari

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Protekle noći beogradske ekipe Hitne pomoći imale su pune ruke posla sa ukupno 124 intervencije, od kojih je 21 bila na javnom mestu.

Najteži incident dogodio se u Sremčici, gde je ozbiljno povređen tridesetogodišnji motociklista.

Detalji nesreća na beogradskim ulicama

Najozbiljniji udes zabeležen je u 20.32 u Sremčici, a povređeni muškarac je odmah prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama.

Pored ovog udesa, dogodilo se još nekoliko saobraćajnih nezgoda:

Zvezdara: Na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Batutove došlo je do sudara dva tramvaja. Lakše je povređena žena stara 66 godina.

Surčin: Kod okretnice autobusa 601, lakše je povređen mladić (19) u udesu koji se dogodio oko 21 sat.

Zemun: U ulici Majora Zorana Radosavljevića takođe je zabeležen udes, ali je sedmogodišnja devojčica, srećom, prošla bez ikakvih povreda.

Pomoć najviše tražili hronični bolesnici

Osim intervencija zbog saobraćajnih nezgoda, lekari su najviše pomagali hroničnim bolesnicima i osobama koje su se žalile na bol u grudima. Od ukupnog broja intervencija, više od petine dogodilo se na javnim mestima širom prestonice.

Autor: D.S.

