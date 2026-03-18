OTVOREN SAJAM AUTOMOBILA: Evo šta vas čeka narednih 7 dana u halama

Sajam automobila "DDOR BG Car Show 09" otvoren je danas u 11 časova, a posetioci će u halama 1, 1A, 2A, 2C, 2B, 3A i 3, do 24. marta moći da vide i kupe automobile svetskih i domaćih brendova.

Na sajmu automobila će se, među ukupno 216 izlagača, predstaviti 50 automobilskih brendova, a premijerno će biti prikazano 73 modela.

Ponuda će obuhvatiti najnovije modele automobila, motocikala, skutera i kvadova koji su se tokom protekle godine pojavili na domaćem tržištu, kao i one čiji se dolazak očekuje u tekućoj sezoni, a izlagači će potencijalnim kupcima nuditi sajamske popuste, kao i mogućnosti finansiranja putem lizinga i kredita sa posebnim pogodnostima.

Sajam će biti otvoren za posetioce između 10 do 20 časova, dok će 24. marta radno vreme biti između 10 i 19 časova.

Pojedinačne ulaznice koštaju 800 dinara, cena grupnih ulaznica za najmanje 20 osoba biće 600 dinara, ulaznica za studente i đake iznosiće 500 dinara, dok će posebne ulaznice za roditelje i decu do 16 godina za vreme "porodičnog dana", 20. marta, koštati 1.600 dinara.

Autor: Iva Besarabić