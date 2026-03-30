KOLARČEVA, BULEVAR, KRALJICE MARIJE... Centralne beogradske ulice danas bez struje, na spisku za isključenja delovi 9 opština

EDB Beograd planirala je opsežne radove.
Spisak isključenja struje
Stari grad
12:00 - 13:30 KOLARČEVA: 1,
09:00 - 14:00 GOSPODAR-JEVREMOVA: 14,
Zvezdara
10:00 - 17:00 BUL KRALJ.ALEKSANDRA: 77-77, ĆIRILA I METODIJA: 2-2A, ZAHUMSKA: 32,23-23,27-29,33-33,
Naselje BEOGRAD: KRALJICE MARIJE: 67-71,11:00 - 13:00
Naselje M.MOKRI LUG: SMEDEREVSKI PUT: 18A-18V,22-28,32-32A,29E-37,45V, STEVANA SINĐELIĆA: 2B-12V,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje BG-KRNJAČA: AZANJSKA: 58,62,74A-84,106,69-71,81,85,89, ĐALINSKA: 2-16,20,1-9,15-21A, IDVORSKA: 22, ORLOVATSKA: 4-12A,3-5, UZDINSKA: 28-34,38-42,17-21,57, Naselje Krnjača: ATLANSKA: 16-18, BELOBRDSKA: 2-4,12-30,38-48,52-56,1-3,7,11-19,23-29,39-41, BUJANOVAČKA: 2-8,14,20,24-26,30-30A,36-38,1-3,9-11,15-17,25-37, DUŠKA POPOVA: 4,8,12-16,20-32, GOSPOĐE TASTI: 1-7,13-19,23-25,29-31, IDVORSKA: 19, LJEVOŠKA: 2-6,10B,14-22A,26,3-5,9-15, MILOŠA MILUTINOVIĆA: 4-16,24-28,32,1-3,7-17,21, MIROVAČKA: 2-8,16-24,28-38,42-46,1-1A,9,13-19,23-43,47, ORLOVATSKA: 11, PAKRAČKA: 24A-26,33,37A, UZDINSKA: 48-56,31-41,45-51, VRANOVAČKA: 2-4,8-12A,1-9,13-19,23,33,39,49-51A,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje KUMODRAŽ: BOŽIĆNA: 26-30,40-42,46-52,37-53A, REMETINSKA: 19I-21B,
Novi Beograd
08:30 - 11:30 OMLADINSKIH BRIGADA: 96-98,
Grocka
11:00 - 13:00 Naselje KALUĐERICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 12,13, ĐURE PUCARA: 2-4,1-7, DUŠANA PETROVIĆA-ŠANETA: 6-20,24,1-3,7-15A, FRANJE KLUZA: 2-22,1-9, KRALJA PETRA PRVOG: 2-8A,1-1A, RADOJA DOMANOVIĆA: 2-8,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-4,8-16,1-3, STEVANA SINĐELIĆA: 2Ž,1-17,
Obrenovac
09:00 - 13:00 MAJORA NEBOJŠE TEPAVCA: 58,43-45, Naselje BELO POLJE: STARA TAMNAVA: 2-6A,10-34,1-13,17,27, VAŠARIŠTE: 1A-1V,5A, Naselje OBRENOVAC: MILOŠA OBRENOVIĆA: 124,138-146,150-188,127-133,137,141-149,155-167,175, SAVE KOVAČEVIĆA: BB, TRG DR ZORANA ĐINĐIĆA: 2,
Mladenovac
08:00 - 11:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DVANAESTOG OKTOBRA: 4-14,18-54,1-25,29-35, KRALJA PETRA PRVOG: 62,78,358-362,368-368A, VLADIMIRA ROLOVIĆA: 2-4,8,12,16-16A,20,26,30-36,40-54,64-68,72-78,84-86,
11:00 - 15:00 Naselje KORAĆICA: NOVA 19: 21A, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): ĐURE JAKŠIĆA: 4-4A,1-3,7,17, GAJEVA: 2,8-12,16-22,26,1-5,13-15, GRUŽANSKA: 2-8,3-9,23, HAJDUK-VELJKA: 38-50,54,58-66,1-3,7-27,63-91,95-105,109-121,125,133,147-149,159-161, LJUBE DAVIDOVIĆA: 2,1-19A,23-37, PANČIĆEVA: 51,55-59, PASTEROVA: 10,1,7-9, TRSTENA: 4,8-20,26-28,1-9, VOJVODE STEPE: 8-18,5-9, Naselje VLAŠKA: VLAŠKA: 133,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Stubica zaseok Bunari.
Autor: A.A.