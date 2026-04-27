BEOGRAD DOBIJA 39 NOVIH VOZOVA I ELEKTRIČNE GOROSTASE OD 25 METARA: Čučković otkrio kako će EXPO promeniti prestonicu!

Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je danas na sednici Skupštine grada da će predstojeća izložba EXPO 2027 doneti istorijska ulaganja u beogradski prevoz. Pored izgradnje metroa, Beograd očekuje nabavka skoro 40 novih vozova, ali i uvođenje električnih autobusa kakvi se viđaju u svetskim metropolama.

Španski i francuski vozovi na beogradskim šinama

Čučković je potvrdio da su ugovori potpisani i da se prve kompozicije očekuju vrlo brzo. Plan obuhvata dve velike nabavke:

32 voza za metro: Investicija vredna 915 miliona evra. Vozove proizvodi francuski „Alstom“, a prve kompozicije stižu u Beograd za dve godine.

30 vozova za BG voz: Vlada Srbije kupila je potpuno nove kompozicije španske kompanije „CAF“ vredne 300 miliona evra. Prvi ovi vozovi stižu već u novembru ove godine.

„Sa dodatnih devet vozova koji dolaze isključivo zbog Ekspa na relaciji Prokop–Aerodrom–Nacionalni stadion, Beograd će imati fantastičnih 39 potpuno novih vozova koji će povezivati i Mladenovac, Lazarevac, Barajevo, a u budućnosti i Obrenovac“, istakao je Čučković.

Električni autobusi od 25 metara i „zelene“ staze

Novost na beogradskim ulicama biće i 50 električnih autobusa, od kojih će devet biti dugačko čak 25 metara. Ovi „džinovi“ će prvo služiti potrebama Ekspa, a nakon izložbe postaće deo redovnog sistema GSP-a.

Pored vozila, grad ulaže i u mikromobilnost:

Izgradnja 101 kilometra kontinuiranih pešačko-biciklističkih staza.

Povezivanje Pančevačkog mosta, Beograda na vodi i Ade Ciganlije novim pešačko-biciklističkim mostom sa novobeogradskom stranom.

Uvođenje punktova za iznajmljivanje električnih bicikala i trotineta širom grada.

Beograd kao centar rečnog turizma

Čučković je naglasio da je čišćenje obala od splavova otvorilo prostor za izgradnju deset pristana za međunarodne kruzere. Cilj je da Beograd, nakon uspeha aerodroma, postane i centar rečnog turizma u jugoistočnoj Evropi.

Kao još jedan tehnološki iskorak, najavljeno je puštanje u rad novog postrojenja koje će stambeno naselje kod Ekspa i delove Novog Beograda moći i da greje i da hladi, što je prvi takav sistem izgrađen u gradu nakon skoro 40 godina.

Autor: D.S.