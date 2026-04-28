BEOGRADSKE PIJACE OTVORENE ZA PRAZNIKE: Objavljeno radno vreme za 1. i 2. maj – evo do kada možete u nabavku!

Sve pijace koje posluju u sastavu Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace“ tokom predstojećih praznika, u petak i subotu, 1. i 2. maja, radiće po ustaljenom radnom vremenu. Kako je saopšteno iz Gradskog biroa za informisanje, većina pijaca biće otvorena od 06 do 19 časova, ali postoje i izuzeci za određene lokacije.

Pijaca „Palilula“ radiće od 07 do 21 čas, dok će „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ oba dana biti otvoren od 08 do 19 časova. Pijaca cveća u Krnjači takođe radi uobičajeno od 08 do 19 časova, dok će se na Dušanovcu prodaja iz vozila obavljati po ustaljenom noćnom režimu od 19 do 06 časova.

Specifično radno vreme važi za sledeće pijace:

- Pijace „Palilula“, „Stari Merkator“, „Zemun“ i „Smederevski đeram“ radiće non-stop, odnosno 24 časa.

- Pijaca „Zeleni venac“ biće otvorena od 06 do 21 čas, kao i pijaca „Banjica“.

- Pijaca „Dušanovac“ radi uobičajeno od 08 do 19 časova.

Garaže i parking-prostori za posetioce pijaca tokom praznika će raditi po ustaljenom režimu, bez izmena.

