BEOGRADSKE PIJACE OTVORENE ZA PRAZNIKE: Objavljeno radno vreme za 1. i 2. maj – evo do kada možete u nabavku!

Sve pijace koje posluju u sastavu Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske pijace“ tokom predstojećih praznika, u petak i subotu, 1. i 2. maja, radiće po ustaljenom radnom vremenu. Kako je saopšteno iz Gradskog biroa za informisanje, većina pijaca biće otvorena od 06 do 19 časova, ali postoje i izuzeci za određene lokacije.

Pijaca „Palilula“ radiće od 07 do 21 čas, dok će „OTC Miljakovac – Beogradski buvljak“ oba dana biti otvoren od 08 do 19 časova. Pijaca cveća u Krnjači takođe radi uobičajeno od 08 do 19 časova, dok će se na Dušanovcu prodaja iz vozila obavljati po ustaljenom noćnom režimu od 19 do 06 časova.

Specifično radno vreme važi za sledeće pijace:

- Pijace „Palilula“, „Stari Merkator“, „Zemun“ i „Smederevski đeram“ radiće non-stop, odnosno 24 časa.

- Pijaca „Zeleni venac“ biće otvorena od 06 do 21 čas, kao i pijaca „Banjica“.

- Pijaca „Dušanovac“ radi uobičajeno od 08 do 19 časova.

Garaže i parking-prostori za posetioce pijaca tokom praznika će raditi po ustaljenom režimu, bez izmena.

POVEZANE VESTI

Društvo

RADNO VREME PIJACA ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE: Evo da li se nešto menja za garaže i parking

Beograd

Ovo je detaljno radno vreme pijaca za uskršnje praznike: Objavljena satnica i za parkinge i garaže

Beograd

RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Evo kako će raditi beogradske pijace za Dan državnosti

Društvo

GRADSKI PREVOZ SUTRA I U PONEDELJAK RADI PO REDU VOŽNJE ZA NEDELJU: Izmenjeno radno vreme marketa, pijaca, apoteka za praznike

Društvo

EVO KAKO ĆE PIJACE RADITI ZA PRAZNIKE - Jednog dana se sve menja

Beograd

RADNO VREME BEOGRADSKIH PIJACA ZA VREME PRAZNIKA - Informišite se na vreme