PIJACE U BEOGRADU OTVORENE ZA PRAZNIK: Pogledajte radno vreme

Sve pijace koje posluju u sastvu Javnog komunalnog preduzeća "Beogradske pijace" u petak i subotu, 1. i 2. maja, radiće po uobičajenom radnom vremenu od 06 do 19 časova.

Pijaca "Palilula" radiće u svom režimu od 07 do 21 čas, dok će "OTC Miljakovac - Beogradski buvljak" u petak i subotu raditi po uobičajenom radnom vremenu od 08 do 19 časova, saopštio je Gradski biro za informisanje.

Pijaca cveća "Krnjača" takođe će raditi uobičajeno od 08 do 19 časova, a "Dušanovac" (prodaja iz vozila) po ustaljenom radnom vremenu, od 19 do 06 časova.

Garaže i parking-prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu.

Pijace "Palilula", "Stari Merkator", "Zemun" i "Smederevski đeram" radiće 24 časa, pijaca "Zeleni venac" od 06 do 21 čas, pijaca "Dušanovac" uobičajeno od 08 do 19 časova, kao i pijaca "Banjica" od 06 do 21 čas, navodi se u sapštenju.

Autor: A.A.

Beograd

BEOGRADSKE PIJACE OTVORENE ZA PRAZNIKE: Objavljeno radno vreme za 1. i 2. maj – evo do kada možete u nabavku!

Društvo

RADNO VREME PIJACA ZA PRVOMAJSKE PRAZNIKE: Evo da li se nešto menja za garaže i parking

Beograd

Ovo je detaljno radno vreme pijaca za uskršnje praznike: Objavljena satnica i za parkinge i garaže

Društvo

GRADSKI PREVOZ SUTRA I U PONEDELJAK RADI PO REDU VOŽNJE ZA NEDELJU: Izmenjeno radno vreme marketa, pijaca, apoteka za praznike

Društvo

EVO KAKO ĆE PIJACE RADITI ZA PRAZNIKE - Jednog dana se sve menja

Beograd

RADNO VREME ZA PRAZNIKE: Evo kako će raditi beogradske pijace za Dan državnosti