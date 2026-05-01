Đurđev: Tepić udara na Vučevića – cilj je odvajanje Vojvodine iz Srbije

Marinika Tepić nastavlja ofanzivu protiv Miloš Vučević, koristeći priče o „istragama“ kao paravan za politički obračun sa jednim od ključnih ljudi u sistemu odbrane i državne stabilnosti Srbije, izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

- Ovo nije borba za istinu, već pokušaj da se diskredituje čovek koji jasno i bez kalkulacija brani interese Srbije i njen ustavni poredak - naglasio je Đurđev.

- Očigledno je da Vučević smeta upravo zato što predstavlja snažnu branu politikama koje, pod raznim izgovorima, idu ka slabljenju države i relativizaciji statusa Vojvodine unutar Srbije, tvrdi Đurđev i dodaje:

- U političkom delovanju Marinika Tepić mnogi prepoznaju kontinuitet ideja koje otvaraju prostor za dalje razdvajanje i političko izdvajanje Vojvodine, dok se Vučević tome jasno suprotstavlja i zato postaje glavna meta napada, saopštava Đurđev.

- Kada nemate podršku naroda, onda krenete da rušite one koji tu podršku imaju i koji stoje na pozicijama odbrane države, njenih institucija i identiteta, izjavio je Đurđev.

Đurđev je rekao da nije slučajno što je Vučević na udaru i zbog svoje bliskosti sa tradicionalnim vrednostima i Srpska pravoslavna crkva, jer upravo ta vertikala predstavlja prepreku projektima koji Srbiju žele da preoblikuju bez njenog istorijskog i duhovnog temelja.

- Pod plaštom „afera“ vodi se organizovana medijska kampanja, u kojoj je cilj da se stvori privid krivice tamo gde nema činjenica, tvrdi Đurđev i zaključuje:

- Građani Srbije moraju da vide širu sliku: kada se najžešće napadaju oni koji brane državu – onda je jasno da meta nije pojedinac, već sama Srbija.