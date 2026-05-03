Izmene u saobraćaju zbog manifestacija 'Beogradski dani porodice' Kreću već danas, a menja se OVA trasa - evo kako će saobraćati!

Danas se održava manifestacija "Beogradski dani porodice 2026“ te će iz tog razloga doći do izmene u radu linija javnog prevoza, saopštili su iz Sekretarijata za javni prevoz.

Naime, tokom održavanja manifestacije "Beogradski dani porodice 2026“ u Ulici kralja Milutina, na delu od zone raskrsnice sa Krunskom do zone raskrsnice sa Njegoševom, 3. maja od 6.30 do 20 časova doći će do promena u radu linije javnog prevoza broj 24.

Tokom održavanje navedene manifestacije, doći će do potpune obustave saobraćaja na predmetnoj deonici, zbog čega će vozila sa linije broj 24 u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama: Njegoševa, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandara i dalje redovnom trasom.

