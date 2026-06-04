Vozaču pozlilo, pa izazvao nesreću: Drama na Brankovom mostu, autobus 'pokupio' automobile, pa probio zaštitnu ogradu (FOTO+VIDEO)

Teška saobraćajna nesreća dogodila se sinoć malo posle ponoći kod Brankovog mosta u Beogradu, nakon što je vozaču gradskog autobusa pozlilo dok se kretao iz pravca grada ka Novom Beogradu. Nesrećni čovek izgubio je svest i udario u zaštitnu ogradu.

Kako se saznaje, u trenutku nesreće vozač gradskog autobusa na sreću nije prevozio putnike i već je išao u garažu. Tokom vožnje on je odjednom izgubio svest, a zatim i kontrolu nad vozilom, te je udario u vozila ispred sebe, probio razdelnu ogradu i zaustavio se udarom u zaštitnu ogradu na suprotnoj strani, navodi Javni servis.

Povređeni vozač je prevezen na VMA.

Doktor Nebojša Marić, glavni dežurni hirurg Vojnomedicinske akademije otkrio je da je reč o muškarcu starosti 52 godine, sa ranije neverifikovanim bolestima hroničnog tipa.

- On je prilikom povratka u garažu sa vozilom kojim je upravljao, a koje je na sreću bilo bez putnika, osetio krizu svesti, nakon čega nije mogao da aktuelizuje događaje koji su nakon toga usledili, i praktično se vozilo zaustavilo u tim okolnostima udarom u zaštitnu ogradu sa strane - objašnjava dr Marić.

Autor: A.A.