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RAZBIJALI VRATA NOGAMA I RUKAMA DA DOĐU DO VOZAČA AUTOBUSA NA BRANKOVOM MOSTU: Građani hitali u pomoć i pokazali ljudskost (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Blic/Javni servis, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Drama koja se sinoć dogodila na samom ulasku na Brankov most, kada je vozač gradskog autobusa izgubio svest, udario u više vozila, zatim probio ogradu između dve trake i na kraju udario u zaštitnu ogradu, ostaće upamćena i po herojstvu Beograđana koji su mu prvi pritekli u pomoć.

Oko ponoći na jednoj od saobraćajnih žila kucavica koje spajaju centar s Novim Beogradom odigravala se prava drama u borbi za život vozača koji je izgubio svest za volanom.

Sreća u nesreći bila je ta da je bilo kasno noću i da je autobus bio prazan i išao za garažu pa ni na ulici nije bilo mnogo ljudi.

Gradski autobus blokirao je obe trake pri samom uključenju na Brankov most u smeru ka Novom Beogradu, a saobraćaj je malo posle ponoći, kad je i došlo do saobraćajne nesreće, bio potpuno blokiran.

Vozač (52) je u jednom trenutku izgubio vest i kontrolu nad vozilom. Zadobio je teške telesne povrede i na licu mesta su ga zbrinuli dežurni lekari Hitne posle čega je hitno prevezen na VMA.

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Građani razbijali vrata autobusa

Prema svedočenju građana koji su se tu zatekli, a pre dolaska Hitne pomoći, ljudi koji su se u tom trenutku našli na licu mesta, pritekli su u pomoć nesrećnom vozaču. Pokušavali su da otvore vrata autobusa kako nogama, tako i rukama, kako bi pomogli vozaču i izvukli ga iz vozila. Ubrzo zatim je stigla policija zajedno sa Hitnom pomoći.

Prednji deo autobusa potpuno je smrskan i ulubljen.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Prema navodima očevidaca, vozaču autobusa je pozlilo dok je čekao na semaforu, nakon čega je izgubio svest i u tom stanju više puta udario u vozila ispred sebe, zatim u razdelnu ogradu i na kraju u zaštitnu ogradu na drugoj strani mosta.

- Nalazi se još uvek kod nas na opservaciji, pre svega neurološkoj, da utvrdimo koji je praktično aktuelni problem koji je uzrokovao takvu situaciju, na sreću bez težih posledica - otkrio Nebojša Marić, dežurni doktor sa VMA.

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Autor: Marija Radić

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