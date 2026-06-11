ŠTA SE DEŠAVA?! Ako ste mislili auto-putem ka Novom Beogradu, spremite se na HAOS! Vozila stoje u više delova prestonice

Ovo jutro donelo je pozamašne gužve širom prestonice iako je tek krenulo, a najveći zastoj trenutno je duž auto-puta u smeru ka Novom Beogradu.

Kako javljaju, vozila maltene stoje još pre sedam ujutru iako se jasan razlog u ovom momentu ne nazire.

Gužva duž auto-puta počinje još s kraja Braće Jerković uz nekoliko lakših segmenata, a smiruje se tek prilaskom Gazeli.

Iz drugog pravca, gužve su kod prilaska samom mostu.

U "nevolji" su i oni koji su odabrali Pančevački most za prilazak centru Beograda. Naime, vozila stoje još od samog prilaza i to u oba smera.

Slična situacija ovog jutra je i na Pupinovom mostu u smeru ka Zemunu, a taj deo grada beleži još jedan zastoj i to kroz Novi grad.



Zastoja ima i kod Ledina, Velikog Mokrog Luga, oko Bogoslovije, delovima Zvezdare i Crvenog krsta, Julinog brda, kao i kod Jajinaca, ali i Surčina.

Ipak, u pitanju su naizgled manji "čepovi".

No, treba imati u vidu da je jutro tek počelo, ali ostaje nada da će se situacija nekako ublažiti kako bude odmicalo.

Svakako ostaje savet da se građani naoružaju strpljenjem.

Autor: D.Bošković