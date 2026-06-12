Vojska Srbije raspisala konkurs, vreme curi: Nudi se posao do penzije, a evo DO KADA je rok

Uprava za ljudske resurse Generalštaba Vojske Srbije raspisala je javne konkurse za prijem osoba iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme za popunu radnih mesta u tenkovskim jedinicama u Prvoj, Drugoj, Trećoj i Četvrtoj brigadi Kopnene vojske i Tenkovskom bataljonu T-72M Kopnene vojske, 72. brigadi za specijalne operacije i 63. padobranskoj brigadi.

Konkursi su otvoreni od 1. juna do 15. jula ove godine, a odnose se na sve punoletne državljane Republike Srbije, mladiće i devojke starosti do 35 godina, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako se navodi, stupanjem u jedinice Vojske Srbije, mlade ljude očekuje izazovan, dinamičan i siguran posao.



"Iako je prijem u jedinice po javnom konkursu na određeno vreme, oni koji se istaknu radom vrlo brzo mogu napredovati do podoficirskog čina i stalnog radnog odnosa", dodaje se u saopštenju.

Stupanjem na snagu izmena i dopuna Zakona o Vojsci Srbije, profesionalnim vojnicima je data mogućnost zaključenja ugovora na neodređeno vreme, u skladu sa propisanim uslovima.

Vojska Srbije nudi različite mogućnosti karijernog i stručnog usavršavanja, napredovanje, a istovremeno ostvaruju prava po pitanju zdravstvene i socijalne zaštite za sebe i članove porodica.

"Nije bez razloga institucija koja godinama uživa visoko poverenje građana", rekao je kapetan prve klase Darko Bubnjević iz sastava 15. tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske.



Bubnjević je istakao da Vojska Srbije kontinuirano prati savremene trendove u razvoju tenkovskih jedinica i iskustva savremenih oružanih sukoba, sa ciljem da se unaprede sposobnosti, zaštita i efikasnost tenkovskih posada.

Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na radnim mestima za koja konkurišu, biće upućeni u nadležne vojnozdravstvene ustanove na ocenu zdravstvenih sposobnosti, koja uključuje i psihološku procenu.

Za kandidate koji uspešno ispune zdravstvene i psihološke kriterijume biće organizovana provera fizičkih sposobnosti. Kandidatima koji se opredele za rad u tenkovskim jedinicama obezbeđeni su stabilan radni odnos, redovna primanja, mogućnost karijernog i stručnog usavršavanja, kao i mnoge druge pogodnosti.

Kako se dodaje, u vojsci ste deo institucije u kojoj čast i pripadnost imaju veću vrednost od profita.



"Od maja ove godine stupila na snagu odluka kojom se pripadnicima koji obavljaju zadatke u sastavu tenkovskih jedinica isplaćuje dodatak za radni doprinos u iznosu od 20 odsto od plate, čime su njihova mesečna primanja dodatno uvećana", objasnio je zastavnik Dalibor Žarić iz sastava 15. tenkovskog bataljona Prve brigade Kopnene vojske.

Konkretna radna mesta, opšti i posebni uslovi za prijem, način konkurisanja, sprovođenje izbornog postupka, rok za podnošenje prijava i ostala neophodna obaveštenja u vezi sa konkursima dostupni su na veb sajtu Ministartva odbrane Republike Srbije (www.mod.gov.rs), Vojske Srbije (www.vojska.mod.gov.rs) i u magazinu "Odbrana" od 1. juna 2026. godine.

Autor: S.M.