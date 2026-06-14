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Paralisan saobraćaj u OVIM delovima Beograda: Ljudi staju na sva 4, rizično je za vožnju

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/ANA PAUNKOVIĆ ||

Snažno nevreme koje je u večernjim satima zahvatilo Beograd izazvalo je ozbiljne probleme u saobraćaju širom grada zbog količine padavina.

Kako se navodi, obilna kiša i smanjena vidljivost primorali su mnoge vozače da uspore ili potpuno zaustave vozila, uz uključena sva četiri žmigavca.

Posebno teška situacija zabeležena je na mostu Gazela, gde je došlo do potpunog kolapsa saobraćaja. Kiša pada izuzetno jakim intenzitetom, a na pojedinim deonicama formirane su duge kolone vozila.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.

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#Beograd

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