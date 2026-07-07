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MUŠKARAC IZBODEN U STOMAK Krvava noć u Beogradu: Hitno prevezen u crvenu zonu Urgentnog centra

Izvor: Blic, Foto: Pink.rs ||

U beogradskom naselju Krnjača juče u 19:21 čas došlo je do ubadanja muškarca (65), otkriva dr Danijela Jevtić iz Hitne pomoći.


Kako kaže, u toku noći bilo je dosta posla za ekipe Hitne pomoći, ukupno 103 poziva, a među njima, pored teške saobraćajne nesreće koja se dogodila u Batajnici, kada je došlo do sudara dva automobila i autobusa, u Krnjači došlo i do ubadanja muškarca (65).

On je, prema rečima doktorke Danijele Jeftić, uboden nožem u stomak, prenosi RTS.

Hitno je prevezen u Urgentni centar i nalazi se u crvenoj zoni.

Autor: D.B.

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